Vor einem halben Jahr waren laut der Tagesschau (und in fast allen anderen deutschen und auch schweizer Medien) in Ost-Aleppo noch „moderate“ Rebellen am Werk die für die Freiheit kämpften und es wurde vor einem großen Massaker der Syrischen Armee gewarnt usw…

Jetzt wo sich all dies nicht bewahrheitet hat und rausgekommen ist, dass die Rebellen diese Massaker verübt haben muss man natürlich die so geliebten Rebellen durch den IS ersetzen. Klick Bild für grösser



Quelle: 1, 2