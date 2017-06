Die kommentierte, sortierte Bilderberg-Teilnehmerliste 2017

Laden Sie diese Seite regelmäßig neu in ihrem Browser für Aktualisierungen und Ergänzungen!

Die offizielle Teilnehmerliste der Bilderberg-Konferenz 2017 wurde in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag veröffentlicht. Bis vor wenigen Jahren waren die Listen geheim – und dennoch sickerten sie jedes mal an die Presse durch. Deshalb ist der Bilderberg-Lenkungsausschuss dazu übergegangen, selbst die Namen zu veröffentlichen. Die im Alphabet geordnete Auflistung wirft die einflussreichen Personen aus zahlreichen Ländern bunt durcheinander und liefert fast keinen Kontext. Dies soll verhindern, dass während der Konferenz die ganzen Namen überhaupt von der langsam arbeitenden Presse ordentlich zugeordnet werden können. Deshalb ordne ich die Namen in aufwändiger Arbeit nach Branchen und kommentiere sie. Dies zeigt viel deutlicher, um was für eine Elefantenrunde es sich handelt. Außerdem kann man anhand dieser „Metadaten“ abschätzen, was tatsächlich hinter den verschlossen Türen abgesprochen wird.

Sicherheit, Geheimdienste und Militär

McMaster, H.R. (USA), National Security Advisor: Donald Trumps neuer Nationaler Sicherheitsberater und der hat es in sich. Hochdekoriert im Krieg und als Dozent an der Militärakademie, Experte für Militär-……