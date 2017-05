Yoga – Mehr als nur „Schneidersitz“!

Wer „Yoga“ hört, denkt meist an Menschen, die bewegungslos im Schneidersitz (im Yoga „Lotussitz“ genannt) sitzen und „ohm“ singen.

„Dieses stundenlange Ruhigsitzen und Meditieren wäre nichts für mich“, höre ich oft, wenn die Rede auf Yoga kommt.

Diese Vorstellung hatte auch ich damals, 2014, als ich aufgrund meiner Justizskandal-geschichte welche ich zusammen mit meinem Mann erlebt hatte, in unserer Wohnung mitten in Beirut sass.

Plötzlich dachte ich mir, „Yoga“, schon oft gehört, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was das wirklich ist. Und was macht der moderne Mensch in so einer Situation?

-Er kuckt mal auf youtube nach, suchet und findet!

Da ich gerade Zeit hatte, schaute ich nicht nur, sondern machte gleich selbst mit. „Yoga für Anfänger“. Einwärmen war unnötig, da in unserer Wohnung…..