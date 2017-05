Kriegswolken über Südasien

Bild DailyTimes

Während die Medienberichte im Westen auf Trumps Ausfälle gegen den Iran und gegen Deutschland gerichtet sind, hat sich die Rivalität zwischen Indien und Pakistan in Südasien verschärft. Beide Länder besitzen Atomwaffen.

Letzte Woche haben sich die Regierungen in Neu-Delhi und Islamabad erneut mit provokanten Militäraktionen bedroht. Am Dienstag veröffentlichte das indische Militär ein Video, das seine Behauptung belegen soll, es habe „Strafaktionen“ gegen Pakistan durchgeführt und vorgelagerte Stellungen von dessen Militär in der umstrittenen Region Kaschmir zerstört. Pakistan wies diese Behauptung zurück und veröffentlichte seinerseits ein Video, das belegen soll, dass sein Militär entlang der Line of Control (LoC) mit Artilleriebeschuss noch größeren Schaden verursacht habe. Die LoC ist die Demarkationslinie zwischen dem indischen und dem pakistanisch kontrollierten Teil von Kaschmir.

Am Freitag erklärte Indien, seine Truppen hätten zwei pakistanische Soldaten….