Glückwunsch zum Abschluss! Du hast jetzt 37.172 Dollar Schulden

Wer in den USA studiert, braucht reiche Eltern, ein gutes Stipendium – oder einen Studienkredit. Die Verschuldung der US-Studenten steigt schwindelerregend. 5 Zahlen erklären dir den Schuldenberg.

1.340 Milliarden Dollar Gesamtschulden

1.340.000.000.000: So hoch ist derzeit die Summe aller Studienkredite in den USA. Das schreibt die US-Zentralbank in ihrem neuesten Quartalsbericht. Zum Vergleich: Die Summe aller Kreditkartenschulden in den USA liegt bei 764 Milliarden. Und selbst die Menge aller Autokredite ist mit 1.170 Milliarden Dollar niedriger. Jeder zehnte Dollar, mit dem sich…Klick Bild für mehr…..