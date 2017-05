Putin nach Treffen mit Macron: Das ist wichtiger als politische Konjunktur

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am Montag in Versailles erklärt, was wichtiger als die derzeitige politische Konjunktur ist, und dies mit einigen Zahlen bestätigt.

Demnach sind aus Putins Sicht die grundlegenden Interessen Russlands und Frankreichs wichtiger als die aktuelle politische Situation. Das werde mit den Kontakten im wirtschaftlichen Bereich bewiesen.

Wirtschaft und ihre Zahlen

Laut Putin hat in den letzten Jahren kein einziges der fast 500 französischen Unternehmen den russischen Markt verlassen. Seinen Angaben nach stiegen französische Direktinvestitionen in die…..