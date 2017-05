Immer wieder haben wir hier im Blog gezeigt, dass ARD und ZDF systematisch politische Zusammenhänge unterdrücken, verzerren oder kurzerhand komplett auf den Kopf stellen, wenn es darum geht, westliche Verbrechen aus der öffentlichen Wahrnehmung zu halten, Kausalitäten und Verantwortungen umzulügen oder sogar den Opfern auch noch die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Wer sich jetzt fragt, wer oder was denn die LIFG ist, der hat sich in der vergangenen Woche vermutlich ausschließlich in der deutschen Staats­propaganda „informiert“, denn abseits systematischer Desinformation und politischer Hirnwäsche findet…..