Präsident Putin ist in der Stadt

Das politische Paris und das politische Berlin stehen-bildlich gesprochen- für das, was in Europa in den Beziehungen zur Russischen Föderation in den letzten Jahren zu unser aller Nachteil so schrecklich falsch gelaufen ist.

Willy Wimmer, Jüchen, den 26. Mai 2017

Es waren auf französischen Werften gebaute Hubschrauberträger für die Rote Flotte, die den exzellenten Zustand der bilateralen Beziehungen noch 2014 zum Ausdruck brachten.

2012 war zum großen Militärkonzert auf dem Roten Platz das Stabsmusikkorps der Deutschen Bundeswehr eingeladen. Wenn man sich die Bilder heute noch vor Augen führt, war der rauschende Beifall des Moskauer Publikums überwältigend. Die Worte der Begrüßung für die deutschen Soldaten waren von einer Herzlichkeit, wie man sie auf deutschem Territorium nicht würde vernehmen können.

Das wurde alles weggewischt mit dem brutalen Vorgehen derjenigen, die nach eigenem Bekunden gut fünf Milliarden Dollar in den Putsch in Kiev gesteckt hatten und im Anschluß daran den Europäern die Sanktionen gegen Moskau auferlegten.

Holland und sein Vermächtnis: die Einladung an Präsident Putin zum……