„Mega-Katastrophe“ Asteroiden-Einschlag & der Rückfall in die Steinzeit!

Die Welt befindet sich in Aufruhr: Terror-Anschläge, Kriege in Syrien, im Jemen, in der Ostukraine und anderswo, steigende Alltagskriminalität in unseren Städten – das sind nur einige Gefahren, mit denen wir längst leben müssen. Doch es gibt noch weitaus andere, die uns bedrohen – und zwar Mega-Katastrophen! Beispielsweise, wenn ein Asteroid über der Erde explodiert oder gar auf ihr einschlägt!

Vor 65 Millionen Jahren geschah genau ein solcher „Impakt“ und löschte mit einem Schlag 75 Prozent aller Arten aus, die damals auf der Erde lebten. Mehr….