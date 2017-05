Jemen: Acht Tote bei saudischen Angriffen in Taez

Bei saudischen Luftangriffen in der jemenitischen Stadt Taez sind am Montag acht Menschen getötet worden.

Dies teilte eine Lokalquelle in Taez heute mit.Seit über zwei Jahren herrscht in Jemen Krieg. Angesichts der zahlreichen anderen internationalen Krisen nimmt die Weltöffentlichkeit kaum wahr, dass hier Hunderttausende Kinder von extremer Armut, Hunger und Krankheiten betroffen sind. Infolge der Nahrungsmittelunsicherheit und weil in vielen Städten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, leiden bereits über 460 000 Kinder an akuter……