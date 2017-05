Sie haben ihn 8 mal ermordet

Thomas Arthur (75) bekam noch einen kurzen Aufschub, dann ermordeten sie den alten Mann mittels einer tödlichen Injektion. Es ist möglich, dass mit ihm ein unschuldiger Mann hingerichtet wurde. Wie immer hat sicher jeder „nur seinen Job“ gemacht… Uns bleibt nur das Entsetzen über ein krankes System, das sich das Recht herausnimmt zu foltern und zu morden…

Thomas Arthur musste bereits folgende Hinrichtungstermine über sich ergehen lassen:

2007 (2 Termine), 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 und nun der endgültige Termin am 25. Mai 2017. Jedes mal mussten er und all seine Lieben durch die Hölle gehen, jeder Termin eine erneute Qual – ein Mord in ihrer Seele. (Wir haben in der Vergangenheit……