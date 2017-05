Aktien, Immobilien und Anleihen – die größte Blase aller Zeiten ist da! Wann platzt sie und wie schütze ich mich?

Aktien, Immobilien und Anleihen stecken 2017 in der historisch größten Blase aller Zeiten. Wie diese Blase entstanden ist und was es für Sie bedeutet wenn sie platzt, erfahren Sie in diesen sehr wissenswerten Videobeitrag von Mike Maloney. Gerade jüngere Menschen sollten aufmerksam zuhören, denn das Platzen dieser Blase wird sie über Jahrzehnte negativ beeinflussen, wenn man nicht reagiert!

Aktien:

Die Finanzmärkte weltweit sind durch billige Kredite (Margin Calls) getrieben, dadurch konnten sie seit der Finanzkrise 2008/2009 auf die heutigen Level gestiegen. Fundamental sind diese Kurse (KGV) nicht mehr zu….