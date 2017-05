Odessa in diesen Tagen im Mai

[Anmerkung des Herausgebers vom 12. Mai: Alla Pierce hat uns einen wundervollen Artikel zur Erinnerung an die Opfer des barbarischen Massakers von UCK Nationalisten am Gewerkschaftsgebäude im Mai 2014 mitgebracht. VT hat über dieses Ereignis während jener grausamen Tage, in denen der von den US-EU-NATO unterstützte Staatsstreich lange aufgeladenen Haß mit Hilfe von ausländischen Provokateuren entfesselt hat, umfangreich berichtet.

Dem schrecklichen Verbrechen folgte ein weiteres – der schockierende Mangel jeglicher Strafermittlungen, der die Botschaft aussandte, daß auch weitere Verbrechen dieser Art ohne ernsthafte Strafverfolgung begangen werden könnten. Folgende Ereignisse, die darin gipfelten, daß Schläger des Rechten….