Kontrollierte Destabilisierung

US-Präsenz in Syrien: Kämpfer bewaffneter Gruppen neben US-Soldaten am syrisch-irakischen Grenzübergang bei Al-Tanf (23.5.2017)

Bei einem Angriff von US-Kampfjets der US-geführten »Anti-IS-Allianz« auf einen Militärkonvoi im Südosten Syriens wurden am 18. Mai sechs Soldaten getötet und mindestens drei verletzt. Vier Panzer und ein radargesteuerter Flugabwehrpanzer wurden zerstört. Der Konvoi bestand Berichten zufolge aus irakischen und iranischen Soldaten, die mit der syrischen Armee alliiert sind. In deren Auftrag fuhr der Zug auf der Straße Damaskus–Bagdad in Richtung des syrisch-irakischen Grenzübergangs Al-Tanf. Dort sollten die Soldaten eine Stellung errichten.

Al-Tanf liegt in der syrischen Wüste im Dreiländereck Syrien-Irak-Jordanien und wurde im Mai 2015 von Truppen des…..