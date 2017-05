Die Wirtschaftsführer in der EU glauben nicht mehr an ein Euro-Überleben!

Mehr als die Hälfte der europäischen Wirtschaftsführer erwarten, dass die Eurozone schrumpft oder kollabiert, ermittelte das McKinsey Global Institute in einer Umfrage. 2000 Wirtschaftsführer wurden in Britannien, Frankreich, BRD, Italien, Polen und Spanien befragt. Die Sorgen über die Zukunft der EU werden genährt durch den Aufstieg des Populismus und der anti-globalistischen Einstellungen der Menschen in der EU wie auch von der Unsicherheit, wie die EU geformt und in welche Richtung sie gelenkt werden soll. Der leitende Analyst der Studie, Jacques Bughin, sagte:

„Wir tauchten sehr tief in die Ansichten der europäischen Führungskräfte über die EU ein. Wir fragten nach den Vorteilen für ihre Firmen, die sie von der EU erwarten. Wir leben in einer komplizierten Zeit für die EU, die gegen ein.....