Analysten sagen, dass Thailand mehr und mehr militarisiert wird

Analysten befürchten drei Jahre nach dem Putsch durch das Militär, das Thailand “sehr militarisiert” wurde und weit entfernt von einer Demokratie steht. Die Analysten erklärten, dass das Militär Stil Denken und die Praktiken der Armee Thailand eher zurückhalten, anstatt das Land weiter nach vorne zu bringen.

Professor Thitinan Pongsudhirak, der Direktor des Chulalongkorn University Institute of Security und International Studies in der Political Science Faculty sagte, dass die thailändische Politik in den letzten drei Jahr immer mehr militarisiert wurde. Er begründete seine Aussage damit, das speziell in den letzten drei Jahren diverse Armee Offiziere an Schlüsselpositionen in der politischen Macht eingesetzt wurden. Das Militär hat sich damit selber zum Gesetzgeber und zum Regisseur in einem staatlichen......