George Soros - die Ameisenkönigin der Ukraine

@depositphotos

Mit diesem Artikel eröffnen wir eine Reihe von Berichten bzw. Recherchen aus dem „Nest der Ameisenkönigin“ - George Soros. Als echte Königin des Ameisenbaus „Ukraine“, betrachtet Soros diese schon lange als sein persönliches Nest, in das er Millionen investiert - in der Hoffnung Milliarden wieder zurück zu bekommen. Und Millionen ukrainischer Arbeiterameisen-Vasallen füttern, pflegen und sterben für ihre Königin, bringen ihr gehorsam alles, was sie erarbeiten. Mehr.....