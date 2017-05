Saudi Arabien schmückt sich für Donald Trump

Together we prevail – Gemeinsam werden wir obsiegen“. Dieser Spruch dominiert aktuell das Geschehen in SaudiArabien.Doch wer denkt, dass Saudi Arabien damit den Herren der Welten Allah (swt) meint, der hat sich deutlich geirrt. Denn Saudi Arabien bezieht es auf niemand geringeres als ihren Kolonialherren, den USA!

Es ist die erste Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump. Und sie führt nach Riad. Ein Fakt, welcher die saudische Königsfamilie mächtig stolz macht. So scheuen sie keine Mühen, Donald Trumps Aufenthalt so ehrenhaft wie möglich zu gestalten.

Bereits vor dem Eintreffen Trumps versuchte Saudi Arabien, dieses Ereignis gebührend zu feiern. So haben sie eine eigene Webseite, eine App und sogar einen Twitter-Account erstellt, in denen die Einzelheiten des Besuches, die stattfindenden Konferenzen und Nebensächlichkeiten detailliert beschrieben werden. Es lief sogar eine Countdown-Uhr runter, die nicht nur die Tage, Stunden und Minuten bis Trumps Eintreffen zählte, nein sogar die Sekunden!

Überall in den Straßen Riads wurden Plakate von König Salman und Donald Trump aufgestellt. Ganze Straßenzüge....