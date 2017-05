EIN ERFOLG DER GLOBALISTEN INSBESONDERE DER USA

Fazit zu den aktuellen Ereignissen in der Ukraine:

✔ Landesweite Verfolgungen und Repressionen gegen oppositionelle Politiker, einfache Andersdenker und russisch-orthodoxe Gläubige - bis hin zum Mord und Totschlag, auch im Auftrag der Regierung (Odessa, 02.05.2014)

✔ Streichung aller Sozialleistungen für Familien mit Kindern, alleinerziehende Mütter, Studenten, Rentner, kranke Menschen, Schulen und Kindergärten

✔ Mehr als 3 Jahre Krieg gegen das eigene Volk im Osten des Landes

✔ Grausame Foltermethoden der Kiewer Junta in Donbass gegen die Widerstandskämpfer und Zivilisten

✔ Anhaltende humanitäre und wirtschaftliche Blockade des Kriegsgebiets

✔ und, und, und... Und jetzt? .....Seit dem 16. Mai 2017 nun auch ganz offiziell:

✔ Verbot des anti-faschistischen Sankt_Georgs_Bandes - DAS Symbol des Sieges über den Faschismus im 2. Weltkrieg

✔ Verbot aller sozialen Netzwerke aus Russland wie VKontakte und Odnoklassniki

✔ Verbot der russischen Suchmaschine Yandex und des russischen E-Mail-Portals Mail.ru

✔ sowie diverse weitere Verbote und Blockierungen von zig anderen Internet-Services, Unternehmen und Privatpersonen, die am 16. Mai 2017 im Rahmen der neuen, im Ukra-Parlament RADA beschlossenen "Sanktionen gegen den Erzfeind" offiziell in Kraft traten und in Kürze zu Einem führen werden:

Dem endgültigen Tod der ukrainischen Wirtschaft, für die Russland bis dato die einzige Überlebensbasis darstellt, sowie zu einem nächsten blutigen Aufstand der Ukrainer - diesmal jedoch nicht vom Westen und seinen Strippenziehern finanziert, landesweit und innerhalb der gesamten Bevölkerung.

Somit könnte auf die Ukraine demnächst eine wahre (!) "Revolution_der_Würde" zukommen, die den Maidan vom Winter 2013/2014 womöglich in den Schatten stellen wird.

Ja, sehr nicht-geehrte "europäische Werte"-Medienvertreter, russophobe Politgiganten, leidenschaftliche Pro-Maidan-Aktivisten und Millionen desinformierter "Spiegel"-Ableser und "Tagesschau"-Zuschauer. Das bald nicht mehr existierende Land namens Ukraine ist dank solcher Demokratie-Helfer wie ihr und Euresgleichen nach 2 Jahrzehnten seines Bestehens endlich ein freies Land geworden, in dem es bis dato KEINE FASCHISTEN gibt, dafür aber immer noch einen unermüdlichen Aggressor, anti-ukrainischen Diktator und weltweite Bedrohung Nummer 1 in Einem - den BÖSEN RUSSEN in Putins Gestalt. REMEMBERS. Für Donbass. Gegen Genozid. VON Remembers