Wo liegt Nordkorea?

Nur 36 Prozent konnten in einer Umfrage auf einer Asienkarte das mit Atomwaffen drohende Land lokalisieren, gegen das Donald Trump eine "Armada" ausgeschickt hat

Keine Ahnung, wie ein solches Experiment über geopolitisches Wissen in Deutschland ausfallen würde. In den USA sieht es, was nicht ganz neu ist, mit dem Wissen über die Welt eher dunkel aus. Und dies auch dort, wo die USA Kriege führen oder militärische Konflikte drohen. Ganz oben auf der Agenda ist derzeit Nordkorea.

Man sollte meinen, dass die Amerikaner mehrheitlich eine Ahnung davon haben, wo das Land liegt, wo ihr Land schon in den 1950er Jahren an einem Krieg beteiligt war, der schließlich zur Teilung des Landes führte, was weiterhin für Unruhe in der Region bis hin zum Risiko des Ausbruch eines.....