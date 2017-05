Geldflut: EZB plant den Ausstieg

Wie ich schon in meinem Artikel „Gefahr einer Zinsrally ist real“ im Februar schrieb, sehe ich eine Zinsrally am Horizont aufsteigen. Diese würde weitreichende Folgen für das gesamte Kreditwesen nach sich ziehen und auch einen erhblichen Einfluss auf die ausgearteten Staatsverschuldungen haben. Aktuelle Meldungen zur Europäischen Zentralbank legen nahe, dass es noch in diesem Jahr losgehen könnte. Natürlich verbirgt man sich wie immer hinter Worthülsen, die Nachricht jedoch ist relativ einfach zu verstehen.

Zunächst muss man festhalten, die EZB verwässert den Markt nicht nur mit.....