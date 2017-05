KIEWER REGIME "VERBIETET" JETZT AUCH DAS TRAGEN DES ST.GEORG-BANDES IN DER UKRAINE

200 Euro Strafe und 15 Tage Haft, so lautet ab nun die erste Stufe der Strafe für das Tragen des anti-faschistischen St.Georgs-Bandes in der Ukraine. Das ukra-faschistische Kiewer Regime hat soeben das Tragen des Symbols des Sieges über den unmenschlichen Faschismus in der Ukraine per Gesetz Nr. 2987 verboten und unter Strafe gestellt.

Der "ESC"-Song-Contest ist vorbei und das ukra-faschistische Kiewer Regime kann nun wieder weiter offen faschistisch sein. Zensur-Eskapaden mit Null-Raktion von der EU-Medien- und Politiklandschaft darauf.

PS: Frage - was werden die jetzt mit den ganzen Tigern in den ukrainischen Zoos machen, die wie St.Georgs-Bändchen aussehen? Auch verbieten? Nun können die milliardenschweren EU-Steuergelder für noch mehr "Demokratie" an das ukra-faschistische Kiewer Regime fließen, oder? Quelle:1,2,