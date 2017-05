Guantanamo-Gericht: Vermeintlicher 9/11-Drahtzieher will aussagen

Quelle: Reuters © Reuters

Am Freitag beginnen vor dem Militärgericht in Guantanamo Voranhörungen zum Verfahren über die Anschläge vom 11. September 2001. Dort will Abu Subaida aussagen. Jahrelang hatte die US-Regierung die Öffentlichkeit über dessen Rolle beim Terroranschlag belogen.

Vor dem Militärgericht müssen sich die so genannten Guantanamo Five verantworten, denen eine Beteiligung an den 9/11-Anschlägen vorgeworfen wird. Neben den beiden mutmaßlichen Chefplanern.....