Bilderberg 2017 wahrscheinlich in Chantilly, Virginia (USA)

Die äußerst wichtige jährliche Bilderberg-Geheimkonferenz wird Anfang Juni wahrscheinlich in Chantilly, Virginia in den USA stattfinden, eine Location die alle paar Jahre verwendet wird und für die meisten amerikanischen Teilnehmer am bequemsten ist. Das Westfields Marriott Hotel in Chantilly ist laut dem Reporter Tony Gosling komplett ausgebucht vom 1. bis 4. Juni, was genau zu dem Muster der Konferenzen passt.

Zwar sind die Inhalte der Konferenzen geheim und es werden nur grobe Themenschwerpunkte gegenüber der Presse erwähnt, allerdings lässt sich anhand der offiziellen Teilnehmerliste einiges herauslesen. Diese „Meta-Daten“ haben eine gewisse Bedeutung für politische Entwicklungen, wie z.B. die.....