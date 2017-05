Das staatliche Morden in den USA geht weiter. Diesmal sollen am 16.05.2017 zwei Menschen hingerichtet werden. Es handelt sich um Tilon Lashon Carter (37) Texas und JW Ledford, Jr. (45) in Georgia.

Tilon Lashon Carter wurde wegen Raub und Ermordung von James Eldon Tomlin (89) zum Tode verurteilt und wird seitdem im Todestrakt von Texas seit 10 Jahren gefoltert. Diese Folter erlebt JW Ledford, Jr nun seit 24 Jahren in der Todeszelle von Georgia. Er wurde wegen.....