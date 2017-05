Pornhub: 500.000 VR Videos werden jeden Tag abgespielt

Während heutzutage schon manche Menschen den Untergang der Virtual Reality Technologie erkennen wollen, kann sich die Porno-Industrie nicht beklagen. Zwar gelangen die Erfolge dieser Inhalte selten an die Öffentlichkeit, doch der Markt scheint sich prächtig zu entwickeln. Erst kürzlich hatten wir einen Erfahrungsbericht von einer Porno-VR-Messe in Japan veröffentlicht, doch Inhalte für Erwachsene sind auch in Europa ein großes Thema.

500.000 VR Videos werden jeden Tag abgespielt

Pornhub veröffentlichte nun eine neue Auswertung, die einen Aufschluss darüber gibt, nach welchen Inhalten die Menschen auf der Webseite suchen. Laut der Analyse sind bereits über 2.600 Videos im Virtual Reality Bereich der Webseite gelistet und insgesamt werden 500.000 VR Videos am Tag abgespielt. Zudem zeigt die Erhebung, dass VR Videos besonders bei Männern zwischen 25 und 34 beliebt sind.