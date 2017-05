Die Vereinten Nationen in den Händen der Kriegstreiber (2/3)

Das Völkerrecht und die Unparteilichkeit der Vereinten Nationen sind in großer Gefahr.

Ein Bericht der OPCW an die Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016 über Vorfälle mit chemischen Substanzen in Syrien schien den westlichen Großmächten USA, Großbritannien und Frankreich ausreichend genug, um mittels einer weiteren UN-Resolution Syrien und seine Regierung noch stärker zu strangulieren. Was brachte die OPCW dazu, trotz äußerst dünner Faktenlage, Schuldzuweisungen an Syriens Regierung aufzustellen?