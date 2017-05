Frankreichs Wahl ist eine Katastrophe für den Weltfrieden

von Paul Craig Roberts, 09.05.2017 Übersetzt von FritztheCat

Die Niederlage von Marine LePen zeigt, falls die Wahl ehrlich war, dass die Franzosen noch sorgloser als die Amerikaner sind.

Eine Woche vor der Wahl verkündete das russische Oberkommando, dass Washington das russische Militär davon überzeugt habe, dass Washington einen nuklearen Erstschlag gegen Russland vorhabe. Außer LePen sah kein europäischer Führer in dieser Ankündigung eine Gefahr.

Kein europäischer Führer, und niemand in Washington, hat sich nach vorne gewagt und die Russen beschwichtigt. Anscheinend wissen in den USA nur meine Leser etwas über die russischen Schlussfolgerungen. In den westlichen Medien wird einfach nichts über das außerordentliche Risiko berichtet, dass Russland davon überzeugt worden ist, dass die USA einen Erstschlag gegen Russland vorbereiten.

Im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts gab es nichts, was dem nahegekommen wäre.

LePen versteht, so wie Trump vor seiner Kastration durch den Militär/Sicherheitskomplex, dass ein militärischer Konflikt mit Russland den Tod der Menschheit bedeutet.

Warum waren die französischen Wähler über ihren drohenden Tod unbesorgt?

Die Antwort ist, dass den Franzosen das so Gehirn gewaschen wurde dass sie glauben, dass ein Einstehen für Frankreich, so wie es Marine LePen tut, den Patriotismus und den Nationalismus über die Vielfalt stellen würde und faschistisch sei.

Ganz Europa, mit der Ausnahme der Mehrheit der Briten, wurde einer Gehirnwäsche unterzogen um zu glauben, das es wie Hitler oder faschistisch sei, für sein Land einzustehen. Um dem Vorwurf des Faschismus zu entgehen, muss ein Franzose oder eine Französin europäisch sein, und nicht französisch, deutsch, holländisch, italienisch, griechisch, spanisch oder portugiesisch.

Gehirngewaschen wie die Franzosen sind, dass es faschistisch sei, für Frankreich einzustehen, haben die Franzosen für die internationalen Banker und für die EU gestimmt.

Die französische Wahl war ein Desaster für die Europäer, aber sie war ein großer Sieg für die amerikanischen Neokonservativen, die jetzt zu einem Krieg gegen Russland drängen können – ohne europäische Opposition.