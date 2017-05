''Alexa'' und die totale Kontrolle der Tech-Giganten

Im Januar berichteten wir über Amazon Echo und eine damit verbundene kuriose Massenbestellung von hochwertigen und teuren Puppenhäusern zu Weihnachten und erst vor zwei Monaten machten absolut augenöffnende Videos auf Youtube die Runde, auf denen das Gerät die Antwort auf die Frage, ob es mit der CIA verbunden ist, schlichtweg verweigerte.

Nun hat “Alexa“ wieder einmal für Aufsehen gesorgt. In der CNBC-Sendung “Squawk on the Street“ sprachen der Moderator Jim Cramer und seine Gäste über Amazon Echo und im Verlauf des Gesprächs ließ Cramer beiläufig den Satz fallen: »Alexa, order me a pizza« (»Alexa, bestell mir eine Pizza«). Da “Alexa“ auf Dauerempfang ist und in ständiger Bereitschaft auf Anweisungen wartet, tat “Alexa“ in diversen Haushalten wie gewünscht.....