Feiern in der Matrix

Warum die Tatsache, dass Deutschland Exportweltmeister ist, kein Grund zur Freude ist.

Da kommt Stolz auf. Deutschland ist ein Wirtschaftsgigant, ein Motor der globalen Wirtschaft. Nie wurde mehr in das Ausland exportiert, das sich um deutsche Qualitätsprodukte nur so reißt. Der Markt giert nach deutschen Produkten. Und während wir das so geistig inhalieren, feiern wir uns in einer Matrix, welche die im Wachstumsmarkt geschaffenen und immer dramatischere Ausmaße annehmenden Probleme unserer Zivilisation gekonnt ausblendet.