Der Horror! Der Horror! (Teil 3)

In Teil 1 und Teil 2 dieses Artikels habe ich die Jahrzehnte der Propaganda, der False Flags und der Desinformationskampagnen beschrieben, die der Tiefe Staat benutzt um über die US-Regierung Macht und Kontrolle zu erringen.

https://www.theblogcat.de/übersetzungen/der-horror-der-horror-teil-1/

https://www.theblogcat.de/übersetzungen/der-horror-der-horror-teil-2/

Wenn es Krieg oder eine Finanzkrise braucht, um die Profite am Laufen zu halten, dann werden die Ereignisse für dieses Resultat in diese Richtung gelenkt. Da der letzten finanziellen Plünderungsaktion der Dampf ausgeht, schiebt der Tiefe Staat die Welt in einen globalen Konflikt.

Wenn man einmal mit einem False Flag-Gasangriff scheitert, dann versuche es einfach noch einmal. In dem Bewusstsein, dass der überwältigende Teil der amerikanischen Bevölkerung nicht zu kritischem Denken fähig ist und nicht in der Lage ist, zwischen Fake News und tatsächlichen Ereignisse zu unterscheiden, haben der Tiefe Staat und seine Medienlakaien ohne Frage die Geschichte mit den Kindern.....