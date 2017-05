Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Rodrigo Duterte beginnt nächste Woche

Manila, Philippinen – Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Rodrigo Duterte wird wird vom philippinischen Repräsentantenhaus in der nächsten Woche in Angriff genommen werden, sagte Gary Alejano, Abgeordneter aus Magdalo.

Alejano hatte 2 Amtsenthebungsklagen gegen Präsident Rodrigo Duterte eingereicht, zum einen in seiner Rolle staatlich geförderter Tötungen und der Davao Todesschwadron, zum anderen wegen angeblicher Untätigkeit die Hoheitsrechte der Philippinen gegenüber China in der west philippinischen See durchzusetzen.

Mehrheitsführer Rudy Fariñas sagte, der Justizausschuss werde die Klagen frühestens am Montag, 15. Mai 2017 behandeln können, geplant sind 2 Anhörungen. Quelle: