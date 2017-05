Was hinter dem Rücken einer nichts ahnenden Öffentlichkeit wirklich passiert

Es geht also wieder los. Tausende Tonnen Papiersilber und Papiergold wurden in nur wenigen Tagen auf den Markt geworfen. Lassen Sie mich für alle, die nicht verstehen was hier passiert, kategorisch feststellen, dass dies nichts mit dem wirklichen physischen Markt für Gold und Silber zu tun hat. Nein, dies ist offenkundige Manipulation durch Regierungen und Bullionbanken sowie Spekulanten.

Was hier geschieht, hat nichts mit echten Märkten oder echtem Angebot und Nachfrage zu tun. Was wir beobachten können, sind die Versuche von Regierungen ihre totale Misswirtschaft der Volkswirtschaft und der Währung zu verschleiern. Wir sehen auch, wie Bullionbanken ihr Kundengeld um das 20- bis 50-fache hebeln, um Papiergold- und.....