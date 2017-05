„Der marktgerechte Mensch“ – Privatisierung – Der große Ausverkauf

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kuh, die gibt Ihnen Milch. Nun sind Sie aber pleite und verkaufen diese Kuh. Jetzt haben Sie zwar das Geld durch den Verkauf der Kuh, dürfen aber in Zukunft die Milch teuer zurückkaufen. Genau so müssen Sie sich die momentane Privatisierungswelle vorstellen, ob nun Ausverkauf der Krankenhäuser, Wasser oder die Energieversorgung. Zahlen dürfen am Ende Sie.

Hier ein bisschen Farbe drüber, neue Dienstkleidung für Mitarbeiter und danach interessiert nur noch das Gier-Gen, denn Gewinn steht vor ordentlicher Leistung . Alles was über Jahrzehnte mit Steuergeldern aufgebaut wurde, wird in ein paar Jahren zerstört, für kurzfristige Gewinne von Privatunternehmen, wieder unterstützt durch den Steuerzahler. Mehr.....