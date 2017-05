Sind Sie ein Mensch oder eine Person?

Allein schon die Frage zu stellen, verwirrt viele Menschen. Es ist allerdings die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen muss, wenn er in Freiheit leben will. Die überwiegende Mehrheit von uns ist im Grunde jedoch gar nicht bereit dazu, mit aller Konsequenz frei zu leben und träumen nur all zu gern davon, wie es vielleicht sein könnte, wenn sie frei wären? Allein an der Vorstellung, was frei zu leben überhaupt bedeutet, scheitern bereits die meisten. Freiheit bedeutet nämlich auch Eigenverantwortung. Und an dieser unbedingten Bereitschaft zur Eigenverantwortung fehlt es oft.

Die Hängematte der staatlichen Rundumversorgung hat viele träge gemacht. Ich kenne inzwischen jede Menge Menschen, die sich als Libertäre oder klassisch Liberale bezeichnen. Manche nennen sich auch gern Anarchisten. All diese Leute sind Menschen die von Freiheit träumen und ihre Ideologie mit Freiheit gleichsetzen. Menschen, die in diesem Zusammenhang phantastische Theorien und Ansätze entwickeln, sind jedoch im Grunde auch nicht frei.

Denn keine dieser Theorien führt wirklich heraus aus dem Gestrüpp von Verordnungen und Gesetzen, mit denen sich der Mensch selbst an dieses....