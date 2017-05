McCain: Ich werde daran denken, wie die neuen Sanktionen gegen Russland einzuführen

Amerikanischer Senator John McCain hat berichtet, dass er und seine Kollegen «andere Wege» der Einleitung der neuen Sanktionen gegen Russland suchen werden, schreibt The Hill.

So hat McCain gesagt, weil seine Kollege Bob Korker die neuen Einschränkungen gegen Russland bis zum Erscheinen der Ergebnisse der Untersuchung über «die Einmischung» Russlands in die Präsidentschaftswahlen in die USA ausschloss.

«Wir werden andere Varianten betrachten, im Rahmen des Senatkomitees für die Streitkräfte», hat McCain den Journalisten berichtet.

Er hat auch ergänzt, dass sich er und seine Kollegen dazu bemühen werden.

