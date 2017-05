Wer hat Angst vor den NachDenkSeiten?

Die Faktenfinder der Tagesschau können es nicht lassen. Auch gestern gerieten die NachDenkSeiten wieder ins Visier eines sogenannten „Faktenchecks“. Es sollte um die Retttung der Ehre des Spekulanten und Philantropen George Soros gehen. Die NachDenkSeiten werden von den Faktenfindern dabei indirekt als Beispiel herangezogen, das Soros von einigen Seiten im Netz für die Flüchtingsströme im letzten Jahr verantwortlich gemacht werde. Das ist ziemlich grotesk, denn so was haben wir nie auch nur angedeuetet und in unserem Artikel, den die Faktenfinder als Beweis verlinken, geht es um etwas ganz anderes: Nämlich um mögliche Interessenkonflite, wenn die Bundesregierung wichtige Aufgaben der Exekutive an externe Dienstleister ausgliedert, die finanziell auch von ausländischen Unternehmen und Think Tanks finanziert werden. Darauf gegen die Faktenfinder jedoch nur am Rande ein. Ganz nach dem Motto: „Du mußt den.....

