Mit einem kurzen Telefonanruf gab Donald Trump der thailändischen Junta weiterhin ein grünes Licht

Bangkok / Washington. Am Montag gab das Büro von Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha bekannt, das der US-Chef Donald Trump, Prayuth in einem persönlichen Telefongespräch in die Vereinigten Staaten eingeladen habe. Ministerpräsident Prayuth habe diese Einladung angenommen, bekräftigte sein Büro am Montag.

Wie das Büro von Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha weiter bekannt gab, habe Donald Trump in dem Telefongespräch mit Prayuth eine unerwartete diplomatische Initiative zu mehreren....