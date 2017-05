Frontschreiber für den Krieg

Wie ein FAZ-Schreiber Daniele Ganser in der Verschwörungstonne zu entsorgen versucht

Im Folgenden geht es um die „Rezension“ des Buches „Illegale Kriege“ von Daniele Ganser in der FAZ-Ausgabe vom 24. April 2017 auf Seite 6. In seinem Beitrag „Ein Kamm für alle Fälle. Daniele Ganser sieht Kriegstreiber der Vereinigten Staaten und der NATO am Werk“ schreibt sich Hans-Dieter Wichter um Kopf und Kragen, Sinn und Verstand. Um es vorweg zu nehmen: Sein Versuch, Ganser in der Verschwörungstonne zu entsorgen, ist ein Rohrkrepierer. Anders ausgedrückt: „Wenn ich den erwische, der mir in die Hose gemacht hat!“