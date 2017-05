Le Pen: Zurück zu ECU und Franc?

Eine politische Allianz, die ihr zwei Millionen Stimmen zuführen soll, wirft Diskussionen darüber auf, wie ernst es ihr mit dem Euro-Ausstieg ist

Heute in einer Woche steht der Sieger der französischen Präsidentschaftswahl fest. Nach den jüngsten Umfragen liegt Macron zwar mit 59 Prozent vorne, aber die Dynamik spreche für eine Aufholjagd von Le Pen. Sie konnte einen größeren Abstand seit vergangenem Sonntag aufholen, während Macron Prozentpunkte verlor.

Am heutigen 1. Mai mobilisieren die Gewerkschaften gegen Le Pen und den Front National. Dass sie dabei getrennte Wege gehen, also keine gemeinsame Demonstration in Paris abhalten, sondern unterschiedliche, weil sie sich.....