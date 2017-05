Giftgaskomponenten Made in Germany

Ob es Profitgier, skrupellose Interessenspolitik oder einfach nur der Hass gegen den Islam ist - wie rechtfertigte und rechtfertigt die BRD menschlich die Unterstützung der Diktatoren in ihren unvorstellbaren Gräueltaten in den muslimischen Ländern? Es gibt keine Rechtfertigung. Wie lange will man noch in der Welt Unheil stiften? Man sollte sich eindeutig von der kolonialistischen Politik des Westens distanzieren! Nicht nur durch Worte, sondern durch das Unterlassen dieser Taten.

Die Muslime werden sich in Zukunft in ihren Gebieten unausweichlich vereinen und sich verteidigen können. Sollte man schon gerade deswegen nicht aufhören, weitere Verbrechen, die keinesfalls verborgen sind, anzuhäufen?

O Allah, beschütze die Umma und entferne die Verräter und Marionetten, die ihren Din und ihre Umma für einen geringen Preis verkauft haben.

„Der Imam (Kalif) ist ein Schild, man kämpft hinter ihm und schützt sich durch ihn.“ (Muslim)

Und durch nichts anderes suchen wir Schutz. Schon gar nicht von den Unterstützern der Gewaltherrscher, die nach unserem Din, unserem Blut und unserem Gut trachten.