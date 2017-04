Nordkorea hat erstmals einer UNO-Menschenrechtsbeauftragten erlaubt, in das Land zu reisen.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschen mit Behinderung, Catalina Devandas-Aguilar, werde am Mittwoch auf Einladung Pjöngjangs in Nordkorea eintreffen, teilte die UNO heute in Genf mit.

Es handle sich um den ersten Besuch einer unabhängigen Expertin, die.....