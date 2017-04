Emmanuel Macron ist gegenwärtig der gefährlichste Mann Europas. Wer stoppt ihn?

Emmanuel Macron - Rothschild's Choice For President Of France - southfront.org

Marine #Le Pen ist eine Faschistin, ja. Aber eine weichgespülte und ganz sicher kein "Hitler reloaded". Mit ihr wird die EU enden und der Euro auch. Würde diesem Schwachsinn jemand hinterhertrauern? Einige vielleicht, die Bohème der Großstädte sicher, aber nicht das Volk in Gänze. Denn Adam Riese kann einem hier Aufschluss geben: für den einzigen expliziten pro-EU Kandidaten haben in Frankreich nur etwa 24% gestimmt. Das macht 76% gegen das Experiment mit den Völkern des alten Kontinents. Manchmal hilft nachzudenken, was in europäischen Redaktionen derzeit eher etwas zu kurz zu kommen scheint. Stattdessen ergeht man sich in orgasmischer (kein Typo) "Emmanuel Hysterie".

Der gefährlichste Mann Europas!

Dabei ist Emmanuel #Macron gegenwärtig der gefährlichste Mann Europas.

Ein selbstverliebter Ex-Rothschild Banker mit allerbesten Beziehungen in jene Kreise, welche die Strippen und das Geld.....