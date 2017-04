USA startet interkontinentalrakete !

Heute führte die Air Force Global Strike Command in Montana einen Raketentest durch. Sie wurde am 26.April um 12:03 Uhr PDT Pacific Daylight Time gestartet. Es handelt sich um eine interkontinentale balistische Rakete des Types Minuteman III. Dieses ICBM Waffensystem liefert wertvolle Daten um eine sichere und effektive nukleare Abschreckung zu gewährleisten. Die Rakete startete in Vandenberg und flog über 4200 Meilen in Richtung Kwajalein-Atoll bei den Marshall-Inseln

Sie werden davon erst in den kommenden Stunden und Tagen in der Presse davon hören und lesen. Meine Meldung ist verifiziert und entspricht den Tatsachen.