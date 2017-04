Die einzige Art, die aggression der Vereinigten Staaten zu stoppen, ist, sich von der Dollar-Abhängigkeit zu befreien, wie ein Kreml-Berater am Freitag sagte.

Je aggressiver die Amerikaner sind, je schneller werden sie den endgültigen Kollaps des Dollar erleben, was der einzige Weg für die Opfer der US-Aggression ist, diese Agggession zu beenden, Sobaild wir und China mit dem Dollar feritg sind, wird das Ende der Militärmacht der USA eintreten,” sagte Sergei Glasijew in einem TASS- Interview. In einem Kommentar zum neuen US-Präsidenten, bemerkte Glasijew, dass Donald Trump das macht, was die herrschende Elite von.....