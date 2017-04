Nord Korea Theater: Alle US Senatoren heute zu Briefing im Weissen Haus bestellt. Kaum US-Attacke jetzt

Wie sich die Spannungen mit Nordkorea zunehmend heiss werden, und das Potenzial für einen Atomaustausch umso realer wird, sind die Bewohner von Japan in Panik und kaufen alles von nuklearen Schutzräumen bis hin zu Luftreinigern. .

Reuters 25 April 2017: Spitzenbeamte aus Trumps Regierung werden am Mittwoch im Weißen Haus ein seltenes Briefing für den gesamten US-Senatzu halten.

Alle 100 Senatoren wurden ins Weiße Haus für Briefing durch Aussenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis, Direktor der National Intelligence Dan Coats und General Joseph Dunford, Vorsitzendem der Joint Chiefs of Staff, über die Situation in Nordkorea einberufen, sagte der Sprecher des Weissen Hauses, Sean Spicer, am Montag. Es ist ungewöhnlich, dass der ganze Senat ins Weiße Haus kommt, und dass alle diese vier Beamten beteiligt sind. Berater sagten, dass sie mit dem Weißen Haus arbeiteten, um ein ähnliches Briefing für das Repräsentantenhaus.....