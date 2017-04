Korea-Krise: Ein aktueller Lagebericht von Washington bis Pjöngjang

Quelle: Reuters © Damir Sagolj

Keine Spur von Deeskalation in der Region. US-Präsident Trump will "eine Armada" in Richtung Korea in Marsch setzen. UN-Botschafterin Haley droht Nordkorea offen mit Militäraktionen. Der UN-Sicherheitsrat soll sich mit Nordkorea beschäftigen. Südkorea hat mit den Wahlen für eine friedliche Zukunft begonnen.

Für Mittwoch hat Präsident Donald Trump den gesamten US-Senat zusammengezogen, um über die Situation in Nordkorea zu beraten. Diesem Treffen werden Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis, General Joseph Dunford und der Direktor der nationalen.....