»Das ist doch keine Atomrakete – DIES ist eine Atomrakete!«

Das globale Illusionstheater geht weiter. Nachdem “der Irre“ Kim aus Nord-Korea ja bekanntlich und für alle (zumindest für die Kriegherbeiwünscher) offenkundig über Atomraketen verfügt, welche sogar die USA erreichen können (!?), haben sich die US-Strippenzieher nun wohl gedacht: “Dem zeigen wir mal, was eine Atomrakete ist…“

US-Medien meldeten am gestrigen 25. April 2017 annähernd flächendeckend die Vorbereitung des US-Militärs zum “Test“ einer Minuteman III-Interkontinentalrakete. So heißt es in einer Pressemitteilung Vandenberg-Militärbasis:

Für Mittwoch, den 26. April, zwischen 12:01 und 6:01 Uhr ist in operationeller Teststart einer unbewaffneten Interkontinentalrakete Minuteman III durch das Air Force Global Strike Command nördlich der Vandenberg Luftwaffen-Basis geplant. Der Zweck des Teststart-Programms für Interkontinentalraketen ist die Überprüfung und Bestätigung der Effektivität, Bereitschaft und Treffsicherheit des Waffensystems.

Fühlt sich sonst noch jemand an Crocodile Dundee erinnert?

Kritische Stimmen kommen bei der Los Angeles Times zu Wort. So bemängelt die Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) den amerikanischen »Doppelstandard« hinsichtlich der vom.....