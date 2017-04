Venezuela: Wenn Menschen für einen Laib Brot sterben müssen

Venezuela besitzt geschätzte Ölvorkommen in Höhe von 300 Milliarden Barrel und liegt damit noch vor der Tankstelle der Welt Saudi-Arabien. Und doch sterben Menschen in Venezuela, weil das Land am Boden liegt (so hat das Land nur noch Währungsreserven in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar) und sich die Menschen nicht einmal mehr das Brot zum Überleben leisten können. Die Gewalt hat Ausmasse angenommen, die bislang in diesem südamerikanischen Land ohne Bespiel sind – gerade weil die Menschen immer mehr gegen die autoritäre Regierung um den Präsidenten Nicolas Maduro auf die Straße gehen:

Die Behörden in Venezuela sagen, dass 12 Menschen in der Nacht nach Plünderungen und Gewalt in der Hauptstadt des südamerikanischen Landes inmitten einer sich verschärfenden politischen Krise getötet wurden. — (Authorities in Venezuela say 12 people were killed overnight following looting and violence in the South American nation’s capital amid a spiraling political crisis.) Die meisten Todesfälle fanden in El Valle statt, wo die Oppositionsführer berichten, dass 13 Personen.....