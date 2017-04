Der Islamische Staat erklärt sich für den Anschlag in Paris verantwortlich

Am Abend wurde auf dem Champs-Elysees ein Polizist erschossen, der Täter wurde auch getötet

Wie es aussieht, hat es in Paris einen Terroranschlag gegeben. Am Abend um 21 Uhr wurde von einem Auto aus auf ein Polizeifahrzeug gefeuert, das an einer roten Ampel wartete. Der Vorfall ereignete sich auf dem Champs-Elysees in der Nähe der Metrostation Franklin Roosevelt, als dort viele Menschen unterwegs und die Geschäfte noch offen waren.

Bei dem Angriff wurde ein Polizist in dem Fahrzeug getötet, der Mann, der die Schüsse abgegeben hat, soll auf weitere Menschen gefeuert haben und wurde von anderen Polizisten getötet. Es soll......